Diese Wanderin hat wohl Nerven aus Stahl! Die Frau war in einem Nationalpark in Mexiko unterwegs, als sich ein neugieriger Schwarzbär an die Gruppe von Ausflüglern anpirschte. Anstatt die Flucht zu ergreifen, zückte die Dame ihr Handy und machte ein Selfie mit dem Tier - das auch brav für das Foto posierte und sich in Szene setzte.