Die Vierbeiner waren laut einem Bekannten in der „Sun“ Markles große Liebe - „meine Boys“. Bis Prinz Harry in ihr Leben trat. Doch den neuen Mann an Frauchens Seite konnte „Bogart“ auf den Tod nicht ausstehen. Was der Grund war, warum Meghan den Hund dann auch mit Freunden in Toronto zurückließ, als sie nach London übersiedelte.