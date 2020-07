Und so stellt Marko sich das vor: „Nach dem Racing Point-Vorbild. Das Auto aus allen Winkeln durchfotografieren und nachbauen lassen. Wobei wir der Meinung sind, dass man diese Anstrengungen auch lassen könnte und einfach klar definieren sollte, was erlaubt ist und was nicht.“ Ein Urteil pro Racing Point wäre wohl gut für Red Bull. „Ein positives Urteil würde unserem zweiten Team Geld sparen und es gleichzeitig konkurrenzfähig machen“, erklärt der RB-Motorsportchef.