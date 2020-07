Kleine Einheiten statt große Wohnheime

Die Lebenshilfe hat diesen Weg auch in anderen Bereichen beschritten. Im Vorjahr wurde am Domanigweg in Innsbruck ein großes Wohn- und Arbeitshaus für einst bis zu 80 Personen geschlossen. Dort wurde betreut, aber es gab wenig Kontakt zur Außenwelt. Davon will man weg. Die Devise: Kleine Einheiten, Selbstbestimmung, statt „geschützter Werkstatt“ Kooperation mit Firmen. Das Recht von Behinderten auf Teilhabe in allen Lebensbereichen ist in einer UN-Konvention festgeschrieben. Dennoch stoßen Betroffene immer noch auf viele Hürden.