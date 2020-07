Aussichtslos? Jein. Burgenlands Fußball-Bundesligist hat auch etwas zu bieten: Spieler unter Vertrag, eine gut funktionierende Akademie, vor allem einen Platz in der höchsten Spielklasse. Dem Vernehmen nach rief dies bereits mögliche Investoren auf den Plan, die großes Interesse zeigen. Die Hilfe kann jetzt nur noch von außen kommen, der SVM ist nicht in der Situation, Bedingungen zu stellen. Ein Rückzug in die Regionalliga als letzter Ausweg würde all das Erwähnte zwischen den Fingern zerrinnen lassen. Oder ein Kartenhaus zum Einsturz bringen.