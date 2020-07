Tosins Trainer Sven Benning analysierte den Wettkampf mit gemischten Gefühlen. „Natürlich ist die Weite für einen 17-Jährigen sehr ordentlich“, sagte Benning. „Aufgrund der Trainingsleistungen weiß ich, aber auch Tosin, dass mehr möglich ist.“ Keine Erleichterung bei der Weitenjagd des jungen Höchsters - der in Graz gleich vier knapp ungültige Versuche in die Grube setzte - waren die kühlen Temperaturen. Erfreulich: Dank der 7,33 Meter rückte Tosin in der Jahres-Weltbestenliste der U18-Springer auf Rang vier vor. „Nachdem es in dieser Saison keine großen internationalen Wettkämpfe geben wird, ist dies der entscheidende Maßstab für uns“, erklärte Benning, dessen Schützling bereits am Donnerstag beim Abendmeeting in Lustenau wieder abheben wird.