Alles geschah noch vor dem Ende der ersten Halbzeit: Nachdem Bailly und Mitspieler Harry Maguire zu einem Kopfball gemeinsam aufgesprungen waren, verletzte sich der Ivorer am Kopf. Minuten später zeigte er an, dass er nicht mehr weitermachen kann. Als es in der 45. Minute zu seiner Auswechslung gekommen war, sackte er auf der Seitenlinie zusammen. Er wurde auf einer Trage mit einer Halskrause in die Kabine getragen.