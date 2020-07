Ab heute müssen Fahrgäste der ÖBB und der Westbahn auch mit Geldstrafen rechnen, sollten sie sich nicht an die vorgeschriebene Maskenpflicht halten. „Bis zu 40 Euro können bei einem Vergehen anfallen. Wenn sich die Person weiterhin weigert, dann kann sie gezwungen werden, den Zug zu verlassen“, erklärt ÖBB-Sprecher Robert Mosser. Bisher war es nur den Behörden erlaubt, Strafen auszusprechen. „Jetzt haben wir den Punkt in unsere Beförderungsrichtlinien aufgenommen. Das bedeutet, dass ab heute auch ÖBB-Mitarbeiter die Strafen veranlassen dürfen“, sagt Mosser. Bislang habe es in Salzburg aber nur wenige Einzelfälle gegeben, die sich nicht an die Maskenpflicht gehalten haben. „Nach Aufforderung haben die meisten dann doch ihren Mundschutz aufgesetzt.“