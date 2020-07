Mit einem geborgten Pkw waren der Slowake (53) und der Tscheche (48) am Wochenende nach Linz gefahren, um in eine Wohnung einzubrechen. Nachdem sie ein passendes Objekt in der Ferihumerstraße ausgesucht hatten, parkten sie ihr Auto am Parkplatz eines nahen Gasthauses. Auf der Rückseite des Gebäudes half der 53-Jährige seinem Kumpan mit einer Räuberleiter auf den Balkon in etwa drei Meter Höhe. Der 48-Jähriger zertrümmerte mit einem Stein die Balkontür und stieg ein.