Die Technik-Gruppe, in der die Vorarlbergerin Zugpferd ist, hat mittlerweile 26 Schneetage absolviert - die Slalom-Damenrunde um Katharina Gallhuber, Chiara Mair und Co. wagten indes einen Ausflug zum Biathlon. Zwei Runden auf Inlineskates, dazwischen Schießübungen, „da sind der Puls und das Laktat richtig in die Höhe gegangen“, so Gallhuber. Daneben schufteten die Mädls in Leogang zweimal täglich in der Kraftkammer, beim Mountainbike oder am Klettersteig. Zum Runterkommen gab’s auch eine Yoga-Einheit bei der Chefin im Hotel „Mama Thresl“. Ein Ort, an dem man richtig entspannen kann. Wäre da nicht die Plackerei für den kommenden Winter.