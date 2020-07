Nach einer tagelangen Hängepartie ist Montagfrüh, zu Beginn des nunmehr vierten Tages, Bewegung in die EU-Gipfelgespräche gekommen. Die Staats- und Regierungschefs haben sich darauf geeinigt, dass der Corona-Wiederaufbaufonds 390 Milliarden Euro an Zuschüssen enthalten soll, hieß es in Ratskreisen. Ursprünglich hatte der von Deutschland und Frankreich unterstützte Plan der EU-Kommission 500 Milliarden vorgesehen, die Nettozahler-Allianz rund um Österreich hatte am Sonntag 350 Milliarden als „letztes Angebot“ auf den Tisch gelegt.