Salzburg oder Leipzig?

Nie in der Mozartstadt gespielt hat Vizeweltmeister Ante Rebic. Der Stürmerstar des AC Milan wäre aber beinahe in Salzburg gelandet. So verriet der 26-jährige Kroate in einem Interview, dass Ralf Rangnick ihn im Sommer 2014 unbedingt als Leihspieler verpflichten wollte. „Er kam nach Florenz“, erinnert sich Rebic, „und sagte: Willkommen bei Red Bull. Willst du in Salzburg oder Leipzig spielen?“