Am vergangenen Dienstag mussten in Salzburg die Inspektionen am Hauptbahnhof und in Itzling wegen positiver Fälle innerhalb der Polizei geschlossen werden. Ein Entscheidung zur Öffnung soll heute fallen. Einen Tag nach dem Ausbruch zog die Exekutive bereits die ersten Konsequenzen aus den Covid-Infektionen und alle Polizisten tragen seither wieder ihre Nasen-Mund-Schutzmasken. Egal ob im Streifenwagen, auf der Wache am Schreibtische oder beim Dienst auf Straße.