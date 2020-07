Die Staats- und Regierungschefs haben sich beim Gipfel in Brüssel vorerst nicht auf die Ausgestaltung des Wiederaufbaufonds einigen können. In der Frage der Höhe der Zuschüsse habe es keine Einigung gegeben, hieß es aus diplomatischen Kreisen. Die Gespräche liefen aber auch am späten Abend noch weiter. EU-Ratspräsident Charles Michel wandte sich beim gemeinsamen Abendessen mit einem wohl letzten Appell an die Regierungschefs. Der Belgier verwies auf die zahlreichen Kompromissangebote und Zugeständnisse der letzten Gipfeltage und nannte neben der beispiellosen Krise auch das zu erwartende negative Medienecho als Grund für die Notwendigkeit einer Einigung.