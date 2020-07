Ein Studienfach ohne Hand und Fuß: Nach Kritik am neu geplanten Studiengang „Medizinische Biologie“ an der Uni Salzburg meldet sich nun auch ein ehemaliger Student zu Wort. Christian Arrer wollte seine Leidenschaft zum Beruf machen und entschied sich 2007 für ein Studium der Ingenieurwissenschaften. „Hätte ich damals gewusst, wie schlecht die Jobchancen in Salzburg sind, hätte ich garantiert etwas anderes studiert“, berichtet der heute 34-Jährige.