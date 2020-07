Selten hat eine Tierquälerei so viele Steirer so bestürzt und empört: Für die Ergreifung des Katzenquälers, der zwei Tiere in Graz gehäutet hat, gibt es bereits eine hohe Ergreiferprämie - allein 2000 Euro von der „Krone“-Tierecke. Die zweite geschundene Samtpfote hatte schon einen langen Leidensweg hinter sich.