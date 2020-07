Platz vernachlässigt

Der Marktplatz sei früher ein schöner Park mit angrenzendem Kinderspielplatz gewesen. Die Gemeinde lasse ihn nun aber zu einem ungepflegten Schandfleck verkommen: „Der zur Markterhebung aufgestellte Brunnen befindet sich in einem erbärmlichen Zustand und ist schon seit langem nicht mehr in Betrieb. Vermutlich will der Bürgermeister auf diese Art eine Verbauung erzwingen“, sagt Zangerl-Walser. Der Marktplatz dürfe aber nicht für ein Prestige-Projekt des Dorfchefs geopfert werden.