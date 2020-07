„Mochts an Schuach“

Bei dem Einsatz sind jedenfalls Sprüche gefallen, die nun auch die Landespolizeidirektion Wien auf den Plan rufen. Sätze wie „Mochts an Schuach“, „Wanns eich laung deppert spülts, seids alle eingsperrt“ oder „Des is mei Land!“ sind auf dem Video deutlich zu hören. Doch sie scheinen ihre Wirkung nicht verfehlt zu haben - die Jugendlichen zogen ab.