Ein Dobermann, der Sonntagnachmittag in Lochen am See im Bezirk Braunau auf die Straße lief, hat einen Verkehrsunfall verursacht. Ein 49-jähriger Motorradfahrer konnte einen Zusammenstoß mit dem Tier nicht mehr verhindern und kam in Folge rechts mit seinem Bike von der Fahrbahn ab und stürzte in eine Wiese. Der Mann wurde verletzt. Der Hund überlebte den Zusammenprall nicht.