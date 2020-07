„Unsere Abgeordneten unterstützen mit ihren Klubbeiträgen nicht nur soziale Projekte, sondern auch engagierte Sportler. Mit diesem Geld können wir machen, was wir wollen“, erklärt FP-Landesrat Gottfried Waldhäusl im Gespräch mit der „Krone“. Die „Unterstellungen“ von diversen Medienhäusern aus der Bundeshauptstadt will der bekennende Rallye-Fan nicht so einfach stehen lassen.