„36 Jahre musste ich alt werden, um zum ersten Mal am Rad von einem Auto abgeschossen zu werden“, teilte Mair sein Leid am Sonntag via Twitter mit und zeigte die Verletzungen anhand von Fotos. Offenbar wurde der Klubobmann der Tiroler Grünen von einem Auto überholt, das dann unmittelbar danach rechts abbog. „Gebt den Radlfahrern zumindest eine Chance zu bremsen!“, so Mair weiter.