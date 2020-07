Mit Sonntag ist in Österreich die Grenze von 750.000 Corona-Tests überschritten worden. Ein wichtiger Bestandteil davon seien die neuen Screening-Tests, die nun seit gut zwei Wochen erfolgen, so Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) in einer Aussendung. Die Vorbereitungen auf den „herausfordernden Herbst“ laufen auf Hochtouren.