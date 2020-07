Es ist der nackte Wahnsinn, was der junge Brasilianer von AC Milan, Rafael Leao, beim Spiel gegen Bologna versucht: Er gibt seinem Gegenspieler Ibrahima MBaye ein Gurkerl, das der junge Kameruner eine Zeit lang wohl nicht vergessen wird. Mit Rabona! Und der Pass hätte in der 94. Minute sogar noch ein Assist für Colombo werden können. So, wie Leao seinen Gegenspieler düpierte, so tat auch Milan mit Bologna. Am Ende stand es 5:1 für die Rossoneri. Und das war der sechste Sieg in den letzten acht Partien für Piolis Mannschaft. Was wird da passieren, wenn auch noch Rangnick kommt?