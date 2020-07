Eine Party in der Frankfurter Innenstadt ist in der Nacht auf Sonntag vollkommen eskaliert. Die Polizei musste wegen einer Massenschlägerei mit bis zu 30 Personen einschreiten. Doch das war noch lange nicht das Ende der Gewaltnacht! Die Einsatzkräfte wurden daraufhin von unzähligen Partygästen mit Flaschen beworfen und zum Teil verletzt. Erst ein Großaufgebot an Bereitschaftspolizisten stellte wieder Ordung her. Bilanz der Randale: mehrere Verletzte, 39 Festnahmen und Sachschaden in unbekannter Höhe.