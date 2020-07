Um exakt 3.25 Uhr nachts drangen am Sonntag ein bisher Unbekannter in einen Gastronomiebetrieb in Wörgl ein. Der Täter brach ein am Boden gelegenes Fenster ein und gelangte so in die Räumlichkeiten, wo er den Bar-Bereich gründlich durchsuchte. In einer Schublade fand er dann wohl, wonach er gesucht hatte: Er ließ eine Kellnergeldtasche mitgehen, deren Inhalt mehrere Tausend Euro Wert war.