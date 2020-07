Der Zusammenstoß passierte auf der Gasteinerstraße (B 167) im Gemeindegebiet von Bad Gastein. Die Wucht des Anpralles war so stark, dass sich der Pkw des 87-Jährigen um die eigene Achse drehte und mit dem Heck gegen die gegenüberliegende Leitschiene stieß. Auf dem Beifahrersitz der Fahrzeuge befanden sich die 84-jährige Ehefrau des Pensionisten und die 43-jährige Lebensgefährtin des 42-jährigen Lenkers. Alle vier Personen wurden nach der Erstversorgung mit der Rettung in das Klinikum Schwarzach im Pongau gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.