„Es braucht kein Genie, um zu wissen, dass wir uns für Madrid steigern müssen“, meinte der Coach von Manchester City nach dem Halbfinal-Aus im englischen FA Cup mit 0:2 gegen Arsenal am Samstag. Laut der Zeitung „Guardian“ sollen Guardiola in dieser Transferperiode 150 Millionen Pfund (rund 165 Millionen Euro) zur Verfügung stehen. ÖFB-Star David Alaba, der noch bis 2021 bei Bayern München unter Vertrag steht, soll auf der Wunschliste ganz oben stehen. Die Guardian schreibt: „Alaba ist das primäre Ziel der „Citizens“ in der Abwehr.