Erwischt wurde der 33-Jährige gegen 2.30 Uhr bei einer Ampel in der Wichtelgasse in Ottakring. Zunächst wollte er einfach weiterfahren und die Polizisten ignorieren. Als die Beamten ihn anhielten, setzte er sich auf den Boden und zündete sich eine Zigarette an. Der Wiener meinte, er kenne seine Rechte - und weiter: „Schlagt doch her, wie ihr das gelernt habt.“