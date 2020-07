Patrick Kluivert ist als Spieler kein unbeschriebenes Blatt. Wer erinnert sich nicht an sein legendäres Tor in Wien 1995, als er Ajax gegen Milan zum Champions-League-Sieg schoss (1:0)? Damals war er 18 Jahre alt, heute ist er 44. Und er hat einen Sohn, Justin (21), der bei AS Roma spielt.