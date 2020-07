Erst am Samstag war bekannt geworden, dass mindestens ein Pfarrer des Stift Heiligenkreuz in Niederösterreich mit dem Coronavirus infiziert ist. Der Mann hatte noch eine Messe in Trumau gehalten, an der 30 Personen teilgenommen hatten. Alle Messebesucher wurden getestet, die Ergebnisse stehen noch aus.