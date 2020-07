Beatrice hatte die Hochzeit wegen der Coronavirus-Pandemie verschieben müssen. Eigentlich hätte sie bereits Ende Mai in London stattfinden sollen, stattdessen gab sich das Paar nun am Freitag klammheimlich in der All Saints Chapel in Windsor das Jawort. Beatrices Brautstrauß wurde wie bei den Royals üblich auf dem Grabmal des unbekannten Soldaten in der Westminster Abbey abgelegt, wie auf einem weiteren Foto zu sehen war.