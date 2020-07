Brite schleppt Virus in französische Alpen ein

Dann kam Ischgl. „Die Isolate aus dem Ischgl-Cluster entsprachen dem Mutationsprofil von Erreger-Stämmen aus dem französischen Skiort Contamines-Monjoue in Obersavoyen. Dorthin war ein Brite gekommen, der am 24. Jänner nach Frankreich eingereist war“, so die Experten. Der Mann hatte zuvor an einer Konferenz teilgenommen, wo auch eine Person aus Wuhan anwesend war. Untersuchungen konnten allerdings keine „definitive Quelle von SARS-CoV-2 identifizieren, die zu dem Ausbruch in Ischgl führten“, so die Forscher.