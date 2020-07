Nach dem verheerenden Feuer in der Kathedrale von Nantes am Samstag ist für die französischen Ermittler bereits nach wenigen Stunden klar gewesen, dass es sich dabei um Brandstiftung handeln muss. Auch ein Verdächtiger wurde bereits ausgeforscht, wie Staatsanwalt Pierre Sennes am Sonntag bekannt gab: Ein Mann wurde noch am Tag der Tat verhaftet.