Nach Auslandssemestern in Berlin und Hamburg folgten Jahre als Museumsführerin und Kuratorin. Ehe Ski-Boss Peter Schröcksnadel Kronberger 2012 für die WM in Schladming engagierte: „Nach 20 Jahren gab es ein Wiedersehen“, erinnert sich die Allrounderin, die geschieden und seit sieben Jahren mit einem Schweizer Sportjournalisten liiert ist. Heute ist die dreifache „Sportlerin des Jahres“ Frauenbeauftragte im ÖSV. Was sie jungen Läuferinnen rät: „Dass sie sich Pausen gönnen und in sich reinhorchen sollen. Auch ich hätte früher mehr auf mein Gefühl hören sollen.“