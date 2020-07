Dazu haben die Zweirad-Asse um Weltmeister Marc Márquez und Co. seit acht Monaten kein Rennen mehr bestritten. Für den Spanier war die lange Pause nach seiner Schulter-Operation aber auch ein Segen. „Ich hätte ein paar Rennen verloren“, sagte der 27-Jährige. „Jetzt ist er aber in einem perfekten Zustand“, so ServusTV-Experte Stefan Bradl. Heute startet Márquez von Platz drei aus. „Das war sehr hart. Die erste Startreihe war mein Ziel“, lächelte Márquez. Valentino Rossi blieb nur Rang elf. In der Moto3-Klasse startet Maximilian Kofler von Platz 26. „Es hat gut gepasst“, sagt der Attnanger.