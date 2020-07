Die US-Band Linkin Park hat sich erfolgreich dagegen gewehrt, dass Präsident Donald Trump ihren Hit „In the End“ in einem Twitter-Video verwendet. Der Kurznachrichtendienst deaktivierte den Clip nach einer Urheberrechts-Beschwerde. Mehrere andere Stars wollten bereits in der Vergangenheit nicht mit Trumps Politik in Verbindung gebracht werden.