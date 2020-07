Leider nicht mehr Platz für die Zuschauer

Stuckmarmor, Fresken, Statuen und Co. bleiben unangetastet. Sie wurden vor einigen Jahren aufwendig restauriert. Die Funktionalität steht 2020 im Mittelpunkt. Doch da stößt man in dem mit 166 Quadratmetern vergleichsweise kleinen Raum an Grenzen. Platz für Zuschauer – für die Bauherren hatte das keine Priorität. Deshalb muss sich nun auch die Demokratie bescheiden. „Bei 40 Zuschauern wird es schon eng. Im Zuge der Debatten um die Agrargemeinschaften kamen schon mal 100 Leute. Das war eine Herausforderung“, umreißt Sprenger die Problematik, die heute mit einer Video-Übertragung in einen anderen Saal gelöst wird.