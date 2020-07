Wer hätte das gedacht? Der FC Arsenal ist in das Finale im englischen FA-Cup eingezogen - durchaus SEHR überraschend! Der Rekordsieger bezwang im Halbfinale am Samstag im Londoner Wembley Stadion Pep Guardiolas Manchester City dank zweier Tore von Pierre-Emerick Aubameyang mit 2:0 (1:0) und hat die Chance auf den 14. Titel im ältesten Fußball-Wettbewerb der Welt. Der Final-Gegner wird am Sonntag zwischen Manchester United und Chelsea ermittelt.