Der Kolumbianer Duvan Zapata (50.) brachte Atalanta in Verona kurz nach der Pause in Führung. Für den Stürmer war es das 17. Meisterschaftstor in dieser Saison. Kurz darauf glich Matteo Pessina, in der vergangenen Saison noch bei Atalanta unter Vertrag, für Hellas Verona aus (59.). Der Aufsteiger erreichte mit dem Remis zwar ein achtbares Resultat, büßte im Kampf um einen Europacup-Platz nach dem fünften sieglosen Spiel in Folge aber weiter an Boden ein.