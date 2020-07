Damit blieb die Zahl der aktuell Infizierten bei 38. Einen Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus gab es in Tirol bereits seit dem 22. Mai nicht mehr. Die meisten Fälle gab es aktuell in der Landeshauptstadt Innsbruck mit 16, gefolgt von den Bezirken Innsbruck-Land mit acht Fällen und Landeck mit sechs Fällen. In Tirol wurden bisher 141.056 Tests durchgeführt.