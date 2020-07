Kollmann wurde von den Mönchen gewählt und steht nun dem Stift für drei Jahre vor. Er ist gebürtiger Klagenfurter und gehört seit 19 Jahren dem Konvent von St. Paul an. Zuletzt war er als Lehrer am Stiftsgymnasium und an der Seite von Pater Krenn als Dekan tätig. Zusätzlich betreut er die Stiftspfarre St. Georgen als Provisor.