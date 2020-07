Mick Schumacher hat seinen ersten Podestplatz in dieser Formel-2-Saison geschafft. Der 21-Jährige fuhr am Samstag im Hauptrennen auf dem Hungaroring auf den dritten Rang. Der Deutsche, der lange in Führung gelegen war, musste sich nur seinem russischen Prema-Teamkollegen Robert Schwarzman und dessen Landsmann Nikita Masepin geschlagen geben.