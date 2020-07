Zudem legt Ilzer seinen Fokus voll und ganz darauf, was bei Sturm in den nächsten Jahren passiert, er will in der Steiermark was entwickeln. Der internationale Weg steht nicht im Vordergrund. Was am Ende des Tages für den 42-Jährigen aus Puch bei Weiz und gegen den zweiten im Rennen verbliebenen Trainer gesprochen haben soll. Ein deutscher Akademietrainer mit Top-Vita soll der Ilzer-Konkurrent gewesen sein. Geworden ist’s der steirische Weg. „Das macht mich happy“, strahlt Schicker, der viel Geschick im Verhandeln zeigte und einen für Sturm sehr, sehr guten Deal mit der Austria aushandelte.