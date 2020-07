Heuer wurde zusätzlich der Wanderweg zwischen der Valentinalm und dem Hinterjoch erneuert. Umgestürzte Bäume mussten aus dem Weg geräumt, Äste gestutzt und Holz verarbeitet werden. Paula van Appeldorn ist dieses Jahr das dritte Mal in Mauthen: „Ich finde es einfach toll, so viel Zeit in der Natur verbringen zu können und Österreich nicht nur als Touristin zu bereisen, sondern dem Land auch etwas zurückgeben zu können.“ Viele, die sonst in der Stadt wohnen, genießen die Zeit im Grünen – trotz anstrengender Arbeit.