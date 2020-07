Die Initiative „Eichenreiche Mischwälder“ startet jetzt auch in Osttirol voll durch. Der robuste Baum soll Stabilität in die Natur bringen; deshalb wurden kürzlich in Nußdorf-Debant Stieleichen gepflanzt. Sie sollen später Luft, Schatten und Energie spenden. Die Setzlinge kommen aus dem Landesgarten in Nikolsdorf.