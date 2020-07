Sollten die Klagenfurter am nächsten Sonntag einen Stadtchef wählen, läge die amtierende Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz (SP) mit 33 Prozent deutlich voran. Platz zwei – und das ist überraschend – geht in der Umfrage an Christian Scheider (FP) mit neun Prozent. Er liegt damit um drei Prozent vor dem blauen Spitzenkandidaten Wolfgang Germ (6 %). Zwischen den beiden hat sich der grüne Frank Frey (8 %) positioniert. Auf jeweils fünf Prozent kommen Stadtvize Jürgen Pfeiler (SP) und Stadtrat Markus Geiger (VP).