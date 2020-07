Gleich zwei Personen schwer verletzt wurden Freitag kurz vor 22 Uhr in einem Hotel in Bad Gleichenberg: Ein Grazer und seine Lebensgefährtin gerieten in Streit, wobei der Mann die Frau heftig zweimal gegen den Kopf schlug. Als der Hotelbetreiber ihr helfen wollte, bekam er auch noch einen Schlag ab. Beiden Opfern riss das Trommelfell!