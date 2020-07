Im russischen Ein- und Ausreiseregister sei für Marsalek eine Eintragung nur Stunden nach seiner Freistellung bei Wirecard zu finden. Demnach reiste der 40-Jährige in der Nacht vom 18. auf den 19. Juni über den Flughafen der Hauptstadt Minsk nach Weißrussland ein, genau zwei Sekunden nach Mitternacht. Er soll dafür einen der Reisepässe, den er bereits zuvor bei Reisen an andere Ziele verwendet hatte, benützt haben. Die Daten des Dokuments seien dem „Spiegel“ und seinen Kooperationspartnern bekannt, so das Hamburger Magazin. Eine Wiederausreise sei in den Datenbanken bisher nicht verzeichnet, was darauf hindeute, dass sich Marsalek noch immer in Weißrussland oder in Russland befinde.