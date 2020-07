Waldspielplatz und Waalweg vereint

Auch ein Ausflug nach Nauders lohnt sich in den Sommerferien. Rund um das so genannte Mösle tut sich ein neuer Naturerlebnispfad auf. Hier können Kinder und Erwachsene spielerisch die Bedeutung der Natur für Landwirtschaft und Lebewesen entdecken. Ein Waal (historische Bewässerungsanlage) aus dem Schwarzsee befeuchtete ursprünglich Hänge und Wiesen und speist den Naturteich. Nun kann man hier einem Waalweg folgen und mit dem Lebenselixier in Berührung kommen. Im kleinen Klettergarten am Ende des Waalweges können sich Kinder und Erwachsene austoben. Ein Kneippbecken sorgt für Abkühlung an heißen Sommertagen.