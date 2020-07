Installateur möchte der Bursche werden. Darauf hat der 14-Jährige fleißig hingearbeitet, doch plötzlich kam Corona. Eine besondere Herausforderung für die alleinerziehende Mutter mit wenig Einkommen. Einen Laptop gab es von der Mittelschule Am Schöpfwerk nicht, also musste der eine Rechner im Haushalt reichen. „Der Lehrer hat die Aufgaben in Word geschickt, ich habe sie ausgedruckt und wir haben die Hefte abgegeben“, erzählt die Mutter. Die Druckerkosten häuften sich.